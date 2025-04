Cina | Fiera di Canton porta al mondo futuro delle abitazioni

Fiera di Canton mette in evidenza arredi per la casa di qualita', come lo scaffale sollevabile a comando vocale, la finestra a risposta automatica e il pergolato a energia solare, con l'obiettivo di soddisfare la domanda globale di soluzioni per un migliore stile di vita! – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https:www.agenzianova.coma613589461358942025-04-30Cina-Fiera-di-Canton-porta-al-mondo-futuro-delle-abitazioni Agenzia Xinhua

Cina: 137ma Fiera Canton mostra resilienza, vitalita’ di commercio estero nazionale - La 137ma edizione della Fiera di Canton ha preso il via martedi’, con la partecipazione di oltre 30.000 espositori di esportazioni e piu’ di 200.000 acquirenti esteri pre-registrati. Questa edizione presenta per la prima volta una zona speciale per i robot di servizio! – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6102204/6102204/2025-04-17/cina-137ma-fiera-canton-mostra-resilienza-vitalita-di-commercio-estero-nazionale Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cina: robot attirano l’attenzione a Fiera di Canton - La 137ma edizione della Fiera di Canton ha preso il via a Guangzhou con oltre 30.000 esportatori! La prima fase e’ dedicata alla manifattura avanzata e a una nuova zona dedicata ai robot di servizio, con le piu’ recenti tecnologie di IA cinesi, dai robot per il caffe’ e gli animali domestici agli esoscheletri industriali. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova. 🔗romadailynews.it

Cina: Guangdong, Fiera di Canton aggiunge zona per robot di servizio - Degli acquirenti stranieri provano il caffe’ preparato dai robot nella Service Robots Zone durante la 137ma edizione della China Import and Export Fair, nota anche come Fiera di Canton, a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, ieri 15 aprile 2025. La fiera ha preso il via ieri, con il numero di espositori di esportazioni che ha superato i 30.000 per la prima volta nella storia di questo famoso evento. 🔗romadailynews.it

