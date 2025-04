Cina | colosso mondiale per sicurezza auto Autoliv continuera’ a investire nel Paese

Cina e’ un mercato molto importante per autoliv e negli ultimi anni abbiamo continuato a investire nel Paese”, ha dichiarato Mikael Bratt, presidente e amministratore delegato di autoliv, leader mondiale nei sistemi di sicurezza per autoveicoli. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma613508961350892025-04-30Cina-colosso-mondiale-per-sicurezza-auto-autoliv-continuera-a-investire-nel-Paese Agenzia Xinhua 🔗 Romadailynews.it - Cina: colosso mondiale per sicurezza auto Autoliv continuera’ a investire nel Paese “Lae’ un mercato molto importante perliv e negli ultimi anni abbiamo continuato anel”, ha dichiarato Mikael Bratt, presidente e amministratore delegato diliv, leadernei sistemi diperveicoli. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma613508961350892025-04-30-per-liv-continuera-a--nel-Agenzia Xinhua 🔗 Romadailynews.it

Se ne parla anche su altri siti

Un colosso da 56 milioni di euro, pubblicato il bando per progettare la nuova Cittadella della sicurezza - Un colosso da oltre 56 milioni di euro, che dovrà ospitare la nuova prefettura, questura e polizia stradale, comando provinciale della guardia di finanza e reparto operativo aeronavale, oltre al comando dei carabinieri. Nella giornata di lunedì (10 febbraio) l’agenzia del Demanio ha pubblicato... 🔗riminitoday.it

Cina: ministro Esteri visitera’ Regno Unito e Irlanda, partecipera’ a 61ma MSC e ministeriale G20, presiedera’ evento alto livello Consiglio di sicurezza ONU - Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi visitera’ il Regno Unito e co-presiedera’ il decimo Dialogo strategico Cina-Regno Unito, visitera’ l’Irlanda e partecipera’ alla 61esima Conferenza sulla sicurezza di Monaco (MSC) in Germania dal 12 al 17 febbraio, ha annunciato oggi un portavoce del ministero degli Esteri cinese. Alla MSC, Wang, che e’ anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese (PCC), prendera’ la parola a un evento dedicato alla Cina per esporre la posizione del Paese sulle principali questioni internazionali alla luce del tema della ... 🔗romadailynews.it

Armando Rocco alla conferenza mondiale sulla sicurezza stradale, gli auguri del gruppo “Per Calvi” - Tempo di lettura: < 1 minutoIl Gruppo “Per Calvi” e i calvesi con il suo ex collaboratore, sono fieri dell’avvocato nonché sindaco di Calvi, Armando Rocco, per avere rappresentato l’Italia alla Conferenza Mondiale sulla Sicurezza stradale svoltasi in Marocco a Marrakech. Il Gruppo consiliare del paesino sannita si complimenta con il sindaco Rocco per il proficuo lavoro svolto L'articolo Armando Rocco alla conferenza mondiale sulla sicurezza stradale, gli auguri del gruppo “Per Calvi” proviene da Anteprima24. 🔗anteprima24.it

Ne parlano su altre fonti

ASIA TODAY Il regime autorizza società di sicurezza private cinesi in Myanmar; Gli scudi della Vicsam in Cina. Un modello da mettere... in rete; CINA Walmart vorrebbe scaricare sui produttori cinesi il peso dei dazi; Governance dei dati, le mire della Cina sull’internet globale. 🔗Ne parlano su altre fonti

La Cina propone interventi per le batterie delle auto elettriche - La Cina continua ad investire per il settore elettrico della mobilità. Ciò non solo attraverso lo sviluppo tecnologico. Ma anche con una crescente attenzione ... 🔗tecnoandroid.it

Così la Cina vuole rendere ancora più sicure le batterie delle auto elettriche - Ma dalla Cina arriva un'interessante novità anche sul fronte della sicurezza perché il ministero dell'Industria e dell'Informazione Tecnologica (MIIT) cinese ha deciso di stabilire nuovi ... 🔗informazione.it

Il piano di sicurezza della Cina: comprare rame e cobalto come riserve strategiche - La Cina sta rafforzando le sue riserve strategiche di metalli industriali come rame, nichel, cobalto e litio per garantirsi la sicurezza delle forniture. Ciò potrebbe avere un impatto significativo ... 🔗metallirari.com