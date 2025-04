Cina | capsula di rientro Shenzhou-19 atterra sulla Terra

capsula di rientro del veicolo spaziale Shenzhou-19 con equipaggio, con a bordo gli astronauti Cai Xuzhe, Song Lingdong e Wang Haoze, atterra nel sito di atterraggio di Dongfeng, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna, oggi 30 aprile 2025. Secondo la China Manned Space Agency, i tre astronauti sono tutti in buone condizioni di salute. Agenzia Xinhua

Cina: tutti astronauti Shenzhou-19 usciti in buona salute da capsula di rientro - I tre astronauti della missione con equipaggio Shenzhou-19 sono usciti tutti dalla capsula di rientro oggi pomeriggio, e la China Manned Space Agency (CMSA) ha dichiarato il successo della missione. Alle 12:17 (ora di Pechino), il Centro di controllo aerospaziale di Pechino ha impartito il comando di rientro attraverso la stazione a terra, e la capsula orbitale del veicolo spaziale Shenzhou-19 si e’ separata dalla capsula di rientro. 🔗romadailynews.it

Leclerc ha tentato una mossa disperata nel giro di rientro per evitare la squalifica nel GP Cina - Nel giro di rientro al termine della gara del GP della Cina della Formula 1 2025 il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha messo in atto degli escamotage per provare ad aumentare il peso della sua monoposto ed evitare così la squalifica: la mossa disperata non ha però funzionato.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cina: astronauti Shenzhou-19 completano passaggio consegne, martedi’ rientro sulla Terra - L’equipaggio della navicella spaziale cinese Shenzhou-19 ha tenuto una cerimonia di passaggio di consegne con l’equipaggio della Shenzhou-20 e ha trasferito a quest’ultimo le chiavi della stazione spaziale del Paese oggi. L’equipaggio della Shenzhou-19 ha completato tutti i compiti previsti. I tre astronauti prenderanno la navicella Shenzhou-19 e torneranno al sito di atterraggio di Dongfeng, nella regione autonoma della Mongolia interna, nel nord della Cina, il 29 aprile, secondo l’Agenzia spaziale cinese. 🔗romadailynews.it

Rientrati i 3 astronauti cinesi della Shenzhou-19. Pechino: Pieno successo; Conclusa la missione cinese Shenzhou-19, astronauti rientrati sulla Terra. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Dal distacco all'atterraggio: il rientro dei 3 astronauti della navetta cinese Shenzhou - La capsula che trasportava i tre astronauti Cai Xuzhe, Song Lingdong e Wang Haoze, la terza donna cinese nello spazio, è atterrata nella Mongolia Interna (Cina settentrionale), secondo quanto riportat ... 🔗msn.com

Cina: rinvia rientro di Shenzhou-19 a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli - La Cina ha rinviato il rientro del veicolo spaziale con equipaggio Shenzhou-19, originariamente previsto per oggi, a causa delle condizioni meteorologiche ... 🔗romadailynews.it

Cina: astronauti Shenzhou-19 completano passaggio consegne, martedi’ rientro sulla Terra - L'equipaggio della navicella spaziale cinese Shenzhou-19 ha tenuto una cerimonia di passaggio di consegne con l'equipaggio della Shenzhou-20 e ha ... 🔗romadailynews.it