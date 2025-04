Cina | azienda stabilisce nuovo Guinness World Record per piu’ grande spettacolo di luci con droni

azienda cinese DAMODA ha messo in scena uno spettacolo mozzafiato di 10.518 droni nella citta’ di Ho Chi Minh, in Vietnam, stabilendo un nuovo Guinness World Record per il maggior numero di droni che volano contemporaneamente. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma613509261350922025-04-30Cina-azienda-stabilisce-nuovo-Guinness-World-Record-per-piu-grande-spettacolo-di-luci-con-droni Agenzia Xinhua 🔗 Romadailynews.it - Cina: azienda stabilisce nuovo Guinness World Record per piu’ grande spettacolo di luci con droni Lunedi’ sera, l’cinese DAMODA ha messo in scena unomozzafiato di 10.518nella citta’ di Ho Chi Minh, in Vietnam, stabilendo unper il maggior numero diche volano contemporaneamente. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma613509261350922025-04-30-per-piu--di--con-Agenzia Xinhua 🔗 Romadailynews.it

