Cime Tempestose, nuovo adattamento diretto da Emerald Fennell, ha già suscitato diverse polemiche. A commentarle è intervenuta Kharmel Cochrane, direttrice del casting. 🔗 Comingsoon.it - Cime Tempestose, arriva il commento della direttrice del casting sulle polemiche: "Aspettate di vedere il film prima" La scelta degli attori protagonisti di, nuovo adattamento diretto da Emerald Fennell, ha già suscitato diverse. A commentarle è intervenuta Kharmel Cochrane,del. 🔗 Comingsoon.it

‘Cime Tempestose’: tutto sul revival con Margot Robbie e Jacob Elordi - L’amore tossico più famoso della letteratura ottocentesca sta per tornare, e lo fa con un cast che non passa inosservato. Margot Robbie nei panni di Cathy e Jacob Elordi in quelli di Heathcliff sono i protagonisti del nuovo adattamento di ‘Wuthering Heights’. Girato tra le brume dei moors dello Yorkshire, il film promette atmosfere gotiche, drammi vittoriani e – ça va sans dire – polemiche. Perché se da un lato il duo Robbie-Elordi garantisce visibilità globale, dall’altro sono già partite le critiche più feroci, tra accuse di whitewashing e scelte stilistiche discutibili. 🔗quotidiano.net

Piccolo Bellini: in scena “Cime tempestose”, un omaggio al romanzo di Brontë - Ispirato al celebre romanzo di Emily Brontë, dal 25 febbraio al 9 marzo (ore 21:00; mercoledì 26 ore 18:00; sabato 1 ore 19:30; domenica 2 e domenica 9 marzo ore 18:30) al Piccolo Teatro Bellini di Napoli va in scena lo spettacolo teatrale Cime tempestose di Martina Badiluzzi, giovanissima artista eclettica che si è imposta all’attenzione della critica e del pubblico dividendosi tra recitazione, scrittura e regia. 🔗ildenaro.it

Cime tempestose: annunciati i giovani protagonisti del film con Jacob Elordi e Margot Robbie - Sono stati svelati gli attori che interpreteranno le versioni giovanili dei protagonisti, già interpretati da Jacob Elordi e Margot Robbie, nel prossimo adattamento di Cime tempestose. Il prossimo adattamento di Cime tempestose, diretto da Emerald Fennell, ha finalmente scelto i suoi giovani Heathcliff e Cathy, ovvero gli attori che daranno vita alle versioni adolescenziali dei personaggi interpretati da Jacob Elordi e Margot Robbie. 🔗movieplayer.it

