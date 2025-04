Ciclista travolto e ucciso sulla provinciale tra Rutigliano e Conversano | chiesto rinvio a giudizio per 44enne

44enne di Capurso è stato rinviato a giudizio nell'ambito delle indagini sulla morte di Giovanni De Benedictis, Ciclista 77enne investito il 26 maggio del 2023 mentre percorreva la strada provinciale 240 tra Rutigliano e Conversano, nel Barese.Il 44enne è accusato di omicidio stradale. 🔗 Baritoday.it - Ciclista travolto e ucciso sulla provinciale tra Rutigliano e Conversano: chiesto rinvio a giudizio per 44enne Undi Capurso è stato rinviato anell'ambito delle indaginimorte di Giovanni De Benedictis,77enne investito il 26 maggio del 2023 mentre percorreva la strada240 tra, nel Barese.Ilè accusato di omicidio stradale. 🔗 Baritoday.it

