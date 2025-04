Ciclismo Giro di Romandia 2025 | tappa e maglia per Brennan vittoria in volata

Matthewregola tutti ine vince la primadeldi. Il giovane prodigio del Team Visma Lease a Bike ha messo in fila Aurelien Paret-Peintre e Artem Schmidt grazie ad una progressione potente, partita ai 200 metri dall’arrivo. Con il successo odierno, il classe 2005 si aggiudica anche ladi leader della classifica generale grazie anche alla sua buona tenuta nel prologo di ieri. Per il resto rimane tutto invariato in classifica generale, con i big che si marcano a vista: Remco Evenepoel è nono, con lo stesso distacco di Joao Almeida.Belgian Remco Evenepoel of Soudal Quick-Step pictured in action during the men’s ‘Brabantse Pijl’ one day cycling race, 162,5km from Huizingen, Beersel to Overijse on Friday 18 April. BELGA PHOTO TOM GOYVAERTS (Photo by Tom GoyvaertsBelgaSipa USA)Ordine d’arrivo primadiMatthew(Team Visma Lease a Bike) 4:42:32Aurelien Paret Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale) +0:00Artem Schmidt (Ineos Grenardiers) +0:00Huub Artz (Intermarche Wanty) +0:00Clement Venturini (Arkéa B&B Hotels) +0:00Oscar Onley (Team Picnic PostNL) +0:00Clement Champoussin (XDS Astana Team) +0:00Milan Menten (Lotto Cycling Team) +0:00Ramses Debruyne (Alpecin Deceuninck) +0:00Ben Swift (Ineos Grenadiers) +0:00La classifica generale aggiornataMatthew(Team Visma Lease a Bike) 4:47:02Samuel Watson (Ineos Grenadiers) +0:03Ivo Oliveira (UAE Team Emirates XRG) +0:03Artem Schmidt (Ineos Grenardiers) +0:05Ivan Romeo (Movistar Team) +0:06Stefan Küng (Groupama FDJ) +0:07Thibault Guernalec (Arkéa B&B Hotels) +0:07Aurelien Paret Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale) +0:07Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) +0:07Jay Vine (UAE Team Emirates XRG) +0:08Il programma della corsaMartedì 29 aprile (prologo): Saint-Imier – Saint-Imier (3,4km crono)Mercoledì 30 aprile (prima): Münchenstein – Fribourg (194,4 km)Giovedì 1° maggio (seconda): La Grande BerocheBevaix – La Grande Beroche (157km)Venerdì 2 maggio (terza): Cossonay – Cossonay (183,1km)Sabato 3 maggio (quarta): Sion – Thyon (118,2km)Domenica 4 maggio (quinta): Geneve – Geneve (17,1km crono)diperinSPORTFACE. 🔗 Sportface.it