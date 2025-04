Ciclismo Contador critica Pogacar | Troppe gare | rischia di non arrivare al top al Tour

Roma, 30 aprile 2025 - Rivali in gara, ma rivali anche nell'approccio alla stagione: da una parte ci sono Tadej Pogacar e la sua onnipresenza quasi totale nel calendario, dalle Classiche ai Grandi Giri, e dall'altra c'è Jonas Vingegaard, che accentra tutti i suoi pensieri sul Tour de France. Gli stessi tifosi dei due avversari di mille battaglie alla Grande Boucle sembrano dividersi sulla questione, in una diatriba nella quale si inserisce anche un ex fuoriclasse come Alberto Contador. Le dichiarazioni di Contador Intercettato dai microfoni di WielerFlits, lo spagnolo non ha lesinato critiche allo sloveno: si parte dalla sua gestione in gara. "Penso che le persone all'interno della squadra non saranno particolarmente felici dei suoi attacchi a 70 o 80 km dal traguardo, perché così si sprecano tante energie".

