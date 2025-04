CIAD | si fa avanti l’ipotesi della proroga mediante intervento normativo dopo il 9 maggio – Precisazioni

La scadenza del 30 aprile si avvicina rapidamente e per il Personale ATA il tempo per ottenere la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD) è agli sgoccioli. Nonostante un recente incremento nelle certificazioni rilasciate, migliaia di candidati sono ancora in attesa di sostenere l'esame. Il ritmo attuale sarà sufficiente o si renderà necessaria una nuova proroga mediante intervento normativo dopo il 9 maggio?

