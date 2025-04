CIAD ATA terza fascia | numeri utili e assistenza per completare la domanda entro il 9 maggio

Gli aspiranti ATA terza fascia stanno completando la domanda per sciogliere la riserva e accedere pienamente alle graduatorie di circolo e di istituto. Il Ministero ha aperto la procedura online e ha incluso nella pagina dedicata tutte le istruzioni utili e i riferimenti per l'assistenza tecnica. La scadenza da tenere a mente è il 9 maggio.

