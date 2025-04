Ci salvano solo relazioni autentiche

solo una relazione autentica ci può salvare". Matteo Lancini, docente di psicologia alla Bicocca e alla facoltà di Scienze della formazione della Cattolica, è uno dei nomi del Festival dell’Adolescenza, ed è autore di un saggio, "Chiamami adulto" (Raffaello Cortina), in cui mette in rapporto giovanissimi-genitori ed educatori. "I social sono un alibi. I ragazzi cercano un legame. E quando lo trovano, raccontano cose che la mia generazione non avrebbe mai fatto".Professore, qual è l’origine del disagio?"Noi genitori diciamo loro che potranno esprimere sé stessi, ma se i ragazzi manifestano emozioni che richiedono tempo, ci tiriamo indietro".Colpa di una dissociazione di fondo?"Fra quello che si può esprimere e quello che è accettato. Le difficoltà sfociano in ritiro sociale, esodo della scuola, soprattutto maschile, autolesionismo e violenza". 🔗 Ilgiorno.it - "Ci salvano solo relazioni autentiche" una relazione autentica ci può salvare". Matteo Lancini, docente di psicologia alla Bicocca e alla facoltà di Scienze della formazione della Cattolica, è uno dei nomi del Festival dell’Adolescenza, ed è autore di un saggio, "Chiamami adulto" (Raffaello Cortina), in cui mette in rapporto giovanissimi-genitori ed educatori. "I social sono un alibi. I ragazzi cercano un legame. E quando lo trovano, raccontano cose che la mia generazione non avrebbe mai fatto".Professore, qual è l’origine del disagio?"Noi genitori diciamo loro che potranno esprimere sé stessi, ma se i ragazzi manifestano emozioni che richiedono tempo, ci tiriamo indietro".Colpa di una dissociazione di fondo?"Fra quello che si può esprimere e quello che è accettato. Le difficoltà sfociano in ritiro sociale, esodo della scuola, soprattutto maschile, autolesionismo e violenza". 🔗 Ilgiorno.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 4 aprile: relazioni ok per i Gemelli, avventure interessanti per il Sagittario - Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per venerdì 4 aprile 2025! Siamo arrivati a un nuovo venerdì e l’energia delle stelle è carica di cambiamenti e opportunità. La settimana volge al termine e questa giornata porta con sé un mix di emozioni contrastanti: chi sente il bisogno di rallentare per ricaricare le energie e chi invece è pronto a cogliere nuove sfide. La Luna in Scorpione accende l’intuito e spinge a guardare oltre le apparenze, mentre Venere e Marte si alleano per dare una scossa ai sentimenti e alle relazioni. 🔗metropolitanmagazine.it

Ucraina, Lavrov: "Russia e Usa hanno discusso di relazioni bilaterali" - Peskov: "L'obiettivo è quello normalizzare le relazioni". Zelensky: "La Russia continua a lanciare attacchi e ignora la diplomazia" 🔗tgcom24.mediaset.it

Cento anni di Azzurri. Al museo Fellini inaugura la mostra dedicata alla Nazionale, con cimeli e maglie autentiche - Con l’inaugurazione di oggi, 13 marzo, si aprirà ufficialmente la mostra "Un Secolo d’Azzurro – La storia della Nazionale italiana di calcio", visitabile presso l’ala Isotta di Castel Sismondo, al Fellini Museum. Fino al prossimo 8 giugno, i visitatori potranno scoprire una vasta raccolta di... 🔗riminitoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Ci salvano solo relazioni autentiche; Adolescence, lo psicologo Lancini: «Solo le relazioni ci salvano»; RMG – La città dell’Ottocento, la Chiesa, i giovani: la ricchezza onirica di Don Bosco. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Relazioni: il valore dei legami per il benessere psicofisico - Avere rapporti autentici fa bene alla salute, rafforzando il sistema immunitario e rendendolo più efficiente: numerose ricerche dimostrano, infatti, che chi vive delle relazioni soddisfacenti ha un ... 🔗my-personaltrainer.it

Leadership, tecnologia e consapevolezza: costruire relazioni autentiche nell'era degli algoritmi - Ma soprattutto, bisogno di relazioni autentiche, sostenute da una leadership in grado di ispirare e non solo di comandare. Tecnologia e bias cognitivi: un binomio che sfida la razionalità L’influenza ... 🔗professionefinanza.com