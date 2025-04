Ci ha provato pensava avessi il c*** La rivelazione dell’ospite di Belve sul famoso cantante

Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. Anche quest’anno, la giornalista ha proposto i suoi celebri faccia a faccia senza filtri con personaggi pubblici disposti a mettersi in gioco. Nella puntata di debutto hanno partecipato Sabrina Impacciatore, attrice italiana candidata agli Emmy Awards, Marcell Jacobs, campione olimpico e detentore del record europeo, e Nathalie Guetta, reduce dall’esperienza a Pechino Express.Nella sua intervista, Sabrina Impacciatore ha parlato del suo animale spirito guida, della sua carriera nel cinema e della sua vita privata facendo rivelazioni scottanti come la sua volta con una donna: “Io sono una persona curiosa, è stato molto bello, è stata una notte sola, lei mi ha chiamato il giorno dopo undici volte ma io niente: mi sono sentita il solito uomo che scappa”. 🔗 Martedì 29 aprile è andata in onda su Rai 2, in prima serata, la prima puntata della quinta stagione di, il programma condotto da Francesca Fagnani. Anche quest’anno, la giornalista ha proposto i suoi celebri faccia a faccia senza filtri con personaggi pubblici disposti a mettersi in gioco. Nella puntata di debutto hanno partecipato Sabrina Impacciatore, attrice italiana candidata agli Emmy Awards, Marcell Jacobs, campione olimpico e detentore del record europeo, e Nathalie Guetta, reduce dall’esperienza a Pechino Express.Nella sua intervista, Sabrina Impacciatore ha parlato del suo animale spirito guida, della sua carriera nel cinema e della sua vita privata facendo rivelazioni scottanti come la sua volta con una donna: “Io sono una persona curiosa, è stato molto bello, è stata una notte sola, lei mi ha chiamato il giorno dopo undici volte ma io niente: mi sono sentita il solito uomo che scappa”. 🔗 Caffeinamagazine.it

