Chris Hemsworth star del film action Subversion

Chris Hemsworth è stato scelto come protagonista di un nuovo film intitolato Subversion, prodotto da Amazon. Chris Hemsworth collaborerà con Amazon MGM Studios in occasione del film action Subversion che sarà diretto da Patrick Vollrath e scritto Andrew Ferguson. Il progetto vedrà coinvolta anche la casa di produzione Di Bonaventura Pictures e permetterà alla star australiana di collaborare nuovamente con Amazon dopo aver realizzato Crime 101, scritto e diretto da Bart Layton. Cosa racconterà l'action movie Il film Subversion racconterà la storia di un comandante della Marina, personaggio interpretato da Chris Hemsworth, che in passato sembrava avere un futuro promettente davanti a sé. Il militare viene però ricattato e si ritrova a dover pilotare un pericoloso .

Chris Hemsworth protagonista del film d'azione ambientato sottomarino Subversion Chris Hemsworth sarà il protagonista di Subversion, un film d'azione ambientato in un sottomarino, in produzione presso gli Amazon MGM Studios. La regia è di Patrick Vollrath (7500), la sceneggiatura è di Andrew Ferguson, mentre la produzione è di Di Bonaventura Pictures. Il film segue un comandante della Marina un tempo promettente (Chris Hemsworth) che, ricattato da un'operazione simile a quella di un cartello, viene costretto a pilotare un pericoloso sottomarino che trasporta merci illegali in acque ...

