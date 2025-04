Chris Hemsworth protagonista del film d’azione ambientato sottomarino Subversion

Chris Hemsworth sarà il protagonista di Subversion, un film d'azione ambientato in un sottomarino, in produzione presso gli Amazon MGM Studios. La regia è di Patrick Vollrath (7500), la sceneggiatura è di Andrew Ferguson, mentre la produzione è di Di Bonaventura Pictures.Il film segue un comandante della Marina un tempo promettente (Chris Hemsworth) che, ricattato da un'operazione simile a quella di un cartello, viene costretto a pilotare un pericoloso sottomarino che trasporta merci illegali in acque internazionali, trovandosi coinvolto in un gioco del gatto e del topo ad alto rischio, tra evasione di blocchi stradali e pericolose minacce sia all'interno che all'esterno del sottomarino.Il progetto riunisce Hemsworth con gli Amazon MGM Studios, dove sarà anche protagonista di Crime 101, scritto e diretto da Bart Layton, al fianco di Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Halle Berry e Monica Barbaro, la cui uscita nelle sale è prevista per il prossimo anno.

