Chivu e la verità sull’Inter | cosa è successo dopo la vittoria con la Juve

La scuola italiana e della Serie A quest'anno ha messo in mostra una nuova schiera di allenatori, decisamente interessanti di cui si sta già parlando parecchio e che, come sempre succede anche in estate, hanno attirato tante attenzioni. Da Farioli a Baroni che ovviamente è più che conosciuto ed esperto ma si è misurato per la prima volta in una big con ottimi risultati. E poi ancora Fabregas, Runjaic e Vieira che hanno stupito la Serie A, insieme a Cristian Chivu che sta portando il Parma alla salvezza. L'allenatore romeno è subentrato a Pecchia, con i ducali in crisi e al terzultimo posto con 20 punti in 25 partite e reduce da quattro sconfitte di fila.

Chivu e la verità sull’Inter: quando poteva sostituire Inzaghi - Il tecnico rumeno è stato ufficializzato ieri dal Parma. Nel 2023, poteva subentrare ad Inzaghi Da ieri è iniziata anche ufficialmente l’era Cristian Chivu. Come raccontato, il tecnico rumeno ha firmato un contratto fino a giugno con opzione per un’altra stagione, ed è stato fortemente voluto dalla proprietà, dopo il no di Tudor. Il tecnico croato non se l’è sentita di prendere ora il Parma anche perché, da quanto trapela, aspetta la chiamata di una squadra in lotta per l’Europa (confermati i contatti con la Fiorentina di qualche settimana fa). 🔗calciomercato.it

Calciomercato Inter LIVE: duello con la Juve per un attaccante, l’agente di Baturina rompe il silenzio: la verità sull’interesse dei nerazzurri - di RedazioneEcco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. 🔗internews24.com

Bellinazzo: «Inter, Oaktree proprietà solida! Verità sull’inchiesta Report» - Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore ed esperto di economia nel mondo del calcio, è intervenuto alla trasmissione “Interconnetion“, su TeleLombardia, approfondendo la situazione economica attuale dell’Inter. Il giornalista ha poi chiarito l’assenza d’irregolarità nei bilanci nerazzurri, affermate nell’inchiesta di Report. SITUAZIONE ECONOMICA – Marco Bellinazzo, giornalista ed esperto di bilanci delle società calcistiche, sostiene che la situazione economica dell’Inter è in miglioramento, e non deve destare preoccupazioni: «II club ha risolto gran parte delle situazioni ... 🔗inter-news.it

