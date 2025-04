Ilgiorno.it - Chiude il supermercato Bennet . Sindaco al fianco dei 50 dipendenti

La notizia è stata comunicata aia pochi giorni dalla Festa dei lavoratori: ilrà i battenti il 31 maggio. Il negozio, che conta circa cinquanta, si trova all’interno del centro commerciale Porte di Milano, anche questo con un destino che sembra segnato, se si considerano le voci di chi lavora all’interno dei punti vendita, chiusi uno dopo l’altro per il mancato rinnovo dei contratti di affitto con la proprietà. Anche per il, secondo quanto comunicato ai lavoratori, ci sarebbero le stesse problematiche da affrontare: "La decisione è stata presa a causa dell’impossibilità di trovare un accordo tra proprietà e i conduttori, lasciando i lavoratori in una situazione di grande incertezza", si legge nelle comunicazioni dei. 🔗 Ilgiorno.it