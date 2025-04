Chiude il Fondaco dei Tedeschi | Duro colpo per la città fare di tutto perché riapra

Fondaco dei Tedeschi, l'edificio rinascimentale ai piedi di Rialto ex sede delle Poste e dal 2016 divenuto il più noto store del lusso di Venezia. Con il gestore che, a novembre 2024, ha comunicato di non voler rinnovare l'affitto (scade nel settembre 2025) e. 🔗 Veneziatoday.it - Chiude il Fondaco dei Tedeschi: «Duro colpo per la città, fare di tutto perché riapra» Ultime ore di apertura al pubblico aldei, l'edificio rinascimentale ai piedi di Rialto ex sede delle Poste e dal 2016 divenuto il più noto store del lusso di Venezia. Con il gestore che, a novembre 2024, ha comunicato di non voler rinnovare l'affitto (scade nel settembre 2025) e. 🔗 Veneziatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 124,5 punti - Ha chiuso in rialzo a 124,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 122 punti segnati in apertura e in linea con i 124 punti della chiusura precedente. In calo di 1,1 punti il rendimento annuo dei titoli italiani al 3,8%. In calo dell'1% il rendimento dei titoli tedeschi al 2,56%. 🔗quotidiano.net

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 124,5 punti - Ha chiuso in rialzo a 124,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 122 punti segnati in apertura e in linea con i 124 punti della chiusura precedente. In calo di 1,1 punti il rendimento annuo dei titoli italiani al 3,8%. In calo dell'1% il rendimento dei titoli tedeschi al 2,56%. 🔗quotidiano.net

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 111,1 punti - Ha chiuso in calo a 111,1punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 112 punti segnati in apertura e i 113 della chiusura di venerdì scorso. In rialzo di 6,3 punti il rendimento annuo italiano al 3,6% e di 8,3 punti al 2,49% quello tedesco. 🔗quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chiude il Fondaco dei Tedeschi: «Duro colpo per la città, fare di tutto perché riapra»; La crisi del lusso nel cuore di Venezia: il caso Fondaco dei Tedeschi; Chiusura definitiva per il Fondaco dei Tedeschi; a rischio tutti I 226 DIPENDENTI: Dfs (gruppo Lvmh) chiuderà il Fondaco dei Tedeschi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Venezia, chiude il Fondaco dei Tedeschi: nel grande magazzino del lusso scaffali vuoti e pochi curiosi, ultimi selfie dalla terrazza su Rialto - L'ultimo giorno di apertura del polo del lusso affacciato sul Canal Grande: nessun interessato al subentro. La proprietà: ricerca in corso. 🔗corrieredelveneto.corriere.it

Fondaco dei Tedeschi, pronti i primi licenziamenti: più di 10 offerte per la gestione del grande magazzino, che resterà commerciale - VENEZIA - Trattative riservatissime, ma che avrebbero già coinvolto oltre una decina di grandi gruppi internazionali interessati al Fondaco dei Tedeschi. Mentre Duty Free ... 🔗ilgazzettino.it

Venezia, l'ultimo giorno del Fondaco dei Tedeschi. Chiude il mega store del lusso - Aperto nel 2016, a novembre ne era stata annunciata la chiusura. Subito a casa 20 dipendenti, mentre gli altri 207 restano fino a fine maggio ... 🔗rainews.it