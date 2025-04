Chions soluzione interna anche per la panchina | promosso Claudio Moro dalla Juniores

Chions in vista del prossimo torneo di Eccllenza che, dopo la direzione sportiva affidata a Martino Perazzolo, ha svelato il nome del nuovo allenatore considerata la partenza di Simone Marmorini. anche qui si tratta di una soluzione interna in quanto è stato promosso. 🔗 Pordenonetoday.it - Chions, soluzione interna anche per la panchina: promosso Claudio Moro dalla Juniores Continua a muoversi ilin vista del prossimo torneo di Eccllenza che, dopo la direzione sportiva affidata a Martino Perazzolo, ha svelato il nome del nuovo allenatore considerata la partenza di Simone Marmorini.qui si tratta di unain quanto è stato. 🔗 Pordenonetoday.it

