Chieti Gym Club 22 brilla tra gare nazionali e regionali

Chieti, Gym Club 22 brilla tra gare nazionali e regionali - Weekend di successi per le ginnaste teatine tra il debutto di Rebecca Coletti al campionato nazionale Gold e l’ottima performance della squadra alla prima prova del campionato regionale Csen ... 🔗chietitoday.it