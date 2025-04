Chiede migliaia di euro per bici e Rolex mai consegnati | il campione paralimpico Fabio Anobile condannato per truffa

Fabio Anobile è stato condannato in primo grado a 16 mesi dal Tribunale di Monza per truffa. Il campione paralimpico 31enne avrebbe ottenuto da amici e conoscenti migliaia di euro per beni che non gli avrebbe mai consegnato. 🔗 è statoin primo grado a 16 mesi dal Tribunale di Monza per. Il31enne avrebbe ottenuto da amici e conoscentidiper beni che non gli avrebbe mai consegnato. 🔗 Fanpage.it

Ricatta i clienti delle escort e chiede migliaia di euro: “Se non paghi racconto tutto ad amici e familiari” - Un uomo di 22 anni è stato arrestato a Roma dai carabinieri della Compagnia di Cittaducale, in provincia di Rieti, con l’accusa di estorsione continuata e aggravata. Dalle indagini è emerso che il ragazzo contattava i clienti delle escort e si faceva dare migliaia di euro, minacciando di rivelare tutto a parenti e amici se si rifiutavano di pagare. Una truffa ben organizzata nel quale sarebbero finite molte persone e le indagini proseguono per capire se ci sono stati dei complici che lo hanno favorito. 🔗dayitalianews.com

Wanda Nara chiede 500mila euro di mantenimento al mese a Mauro Icardi - Secondo quanto anticipa il Corriere, la showgirl avrebbe chiesto al suo quasi ex marito una cifra molto importante. Lui, però, va al contrattacco 🔗vanityfair.it

Banconote false droga sul dark web, tre arresti e centinaia di migliaia di euro sequestrati - Un’operazione di polizia coordinata tra guardia di finanza, Europol e polizia spagnola ha portato all’arresto di tre persone residenti in Romagna. Sono accusate di gestire un’organizzazione per la vendita di banconote false, documenti contraffatti e sostanze stupefacenti via internet. I pagamenti sarebbero avvenuti anche tramite criptovalute. Il sistema organizzato dalle tre persone arrestate si basava sulla vendita attraverso il dark web e l’applicazione di messaggistica Telegram. 🔗quifinanza.it

