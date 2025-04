Chiaramonte | I ragazzi uccidono e si fanno uccidere | se il cinema non dice la verità ne sarà complice

cinematografica, il catanese, Antonio Chiaramonte, Presidente di “cinemaset”, in merito al ruolo che devono avere il cinema e i media, come possano contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla deriva giovanile e i limiti dell’audiovisivo, riguardo alla violenza e agli omicidi.Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di giovani coinvolti in episodi di violenza estrema. Che percezione ha, oggi, della realtà che vivono le nuove generazioni?“Purtroppo siamo di fronte a un fenomeno drammatico e crescente. Giovanissimi che, per un banale litigio, tirano fuori coltelli o pistole. ragazzi che uccidono coetanei, spesso per futili motivi, ultima quella accaduta a Monreale. Viviamo in un clima dove l’aggressività è diventata una risposta normale. 🔗 Laprimapagina.it - Chiaramonte: “I ragazzi uccidono e si fanno uccidere: se il cinema non dice la verità, ne sarà complice” Abbiamo voluto sentire una voce autorevole nel campo della produzione e distribuzionetografica, il catanese, Antonio, Presidente di “set”, in merito al ruolo che devono avere ile i media, come possano contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla deriva giovanile e i limiti dell’audiovisivo, riguardo alla violenza e agli omicidi.Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di giovani coinvolti in episodi di violenza estrema. Che percezione ha, oggi, della realtà che vivono le nuove generazioni?“Purtroppo siamo di fronte a un fenomeno drammatico e crescente. Giovanissimi che, per un banale litigio, tirano fuori coltelli o pistole.checoetanei, spesso per futili motivi, ultima quella accaduta a Monreale. Viviamo in un clima dove l’aggressività è diventata una risposta normale. 🔗 Laprimapagina.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Figli felici e di successo: i 4 comportamenti chiave che fanno la differenza nella crescita dei ragazzi - Secondo un esperto di educazione amaricano, alla base del successo dei giovani non ci sono scorciatoie o rigidi schemi da seguire, ma piuttosto un'educazione che incoraggi indipendenza, passione e responsabilità. E i genitori, con il loro esempio e il loro supporto, giocano un ruolo cruciale in questo percorso.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Che fanno, ragazzi”. Grande Fratello, Helena e Javier si lasciano andare. E il pubblico ringrazia - Stanotte Helena e Javier a letto non ci sono andati leggeri, considerando che sapevano entrambi di trovarsi di fronte alle telecamere. Ma sembra evidente che la deriva trash di questo programma è oramai dilagante. Ma cosa è successo? Per capirlo appieno dobbiamo fare un passo indietro. Nel corso dell’edizione 2025 del Grande Fratello, la relazione tra Javier Martinez ed Helena Prestes ha catturato l’attenzione del pubblico, evolvendosi tra alti e bassi che hanno messo in luce le dinamiche complesse all’interno della Casa. 🔗caffeinamagazine.it

Uccidono il maiale e fanno festa: vicino fa irruzione e trancia orecchio di un ospite col machete a Cosenza - Lite violentissima durante un pranzo in casa a Santa Maria del Cedro, in provincia di Cosenza. La vittima ha subito l’amputazione dell’orecchio sinistro. Ferita una seconda persona intervenuta per sedare l’aggressione.Continua a leggere 🔗fanpage.it