Chiara Poggi Alberto Stasi Andrea Sempio | una terza persona ascoltata dai carabinieri può riscrivere il delitto di Garlasco

Andrea Sempio è “provata”, ha ancora crisi di panico e i legali del figlio fanno scudo: “Lasciatela in pace”. Daniela Ferrari, lunedì mattina, convocata in caserma a Milano per essere ascoltata come persona informata sui fatti, si è sentita male quando i carabinieri le hanno citato una persona. Un nuovo nome che spunta nelle indagini della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella sua abitazione a Garlasco il 13 agosto 2007. delitto per il quale il fidanzato, Alberto Stasi, sta finendo di scontare una condanna definitiva a 16 anni.Garlasco e il testimone misterioso: “Nuovo nome? Potrebbe riscrivere la storia”. Il legale di Sempio: “Guerra all’ultimo sangue con Procura e carabinieri”Chi è questa persona misteriosa? Qual è il suo ruolo nel mosaico che investigatori e inquirenti stanno cercando di comporre, scavando fino a 18 anni fa e nei ricordi di decine di uomini e donne? Si tratterebbe di una persona finora non emersa ma già ascoltata dai carabinieri nell’ambito della nuova inchiesta che vede ancora una volta indagato Andrea Sempio. 🔗 Ilgiorno.it - Chiara Poggi, Alberto Stasi, Andrea Sempio: una “terza persona” ascoltata dai carabinieri può riscrivere il delitto di Garlasco La madre diè “provata”, ha ancora crisi di panico e i legali del figlio fanno scudo: “Lasciatela in pace”. Daniela Ferrari, lunedì mattina, convocata in caserma a Milano per esserecomeinformata sui fatti, si è sentita male quando ile hanno citato una. Un nuovo nome che spunta nelle indagini della Procura di Pavia sull’omicidio di, la 26enne uccisa nella sua abitazione ail 13 agosto 2007.per il quale il fidanzato,, sta finendo di scontare una condanna definitiva a 16 anni.e il testimone misterioso: “Nuovo nome? Potrebbela storia”. Il legale di: “Guerra all’ultimo sangue con Procura e”Chi è questamisteriosa? Qual è il suo ruolo nel mosaico che investigatori e inquirenti stanno cercando di comporre, scavando fino a 18 anni fa e nei ricordi di decine di uomini e donne? Si tratterebbe di unafinora non emersa ma giàdainell’ambito della nuova inchiesta che vede ancora una volta indagato. 🔗 Ilgiorno.it

