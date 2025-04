Chiara Petrolini rinviata a giudizio per l’omicidio dei due neonati

giudizio per la 22enne Chiara Petrolini accusata di duplice omicidio e soppressione di cadavere. Lo ha deciso la Procura di Parma e il Gup ha fissato l'udienza preliminare venerdì 16 maggio. Lo riporta 12Tvparma. A fine febbraio la Procura, che ha coordinato le indagini dei carabinieri, aveva inviato l'avviso di fine indagine. Per gli inquirenti la ragazza di Traversetolo avrebbe premeditato entrambe le uccisioni dei due figli, dopo due gravidanze di cui nessuno aveva saputo nulla, né i familiari, né il fidanzato e padre dei piccoli. Un neonato venne rinvenuto nel giardino di casa il 9 agosto, mentre il primogenito, nato nel 2023, venne seppellito un anno prima e scoperto dai carabinieri in un secondo momento.La 22enne è agli arresti domiciliari e vive nella villetta di famiglia che si affaccia sul piccolo giardino dove sono stati sepolti i due neonati che aveva partorito. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Chiara Petrolini rinviata a giudizio per l’omicidio dei due neonati Parma, 30 aprile 2025 – Rinvio aper la 22enneaccusata di duplice omicidio e soppressione di cadavere. Lo ha deciso la Procura di Parma e il Gup ha fissato l'udienza preliminare venerdì 16 maggio. Lo riporta 12Tvparma. A fine febbraio la Procura, che ha coordinato le indagini dei carabinieri, aveva inviato l'avviso di fine indagine. Per gli inquirenti la ragazza di Traversetolo avrebbe premeditato entrambe le uccisioni dei due figli, dopo due gravidanze di cui nessuno aveva saputo nulla, né i familiari, né il fidanzato e padre dei piccoli. Un neonato venne rinvenuto nel giardino di casa il 9 agosto, mentre il primogenito, nato nel 2023, venne seppellito un anno prima e scoperto dai carabinieri in un secondo momento.La 22enne è agli arresti domiciliari e vive nella villetta di famiglia che si affaccia sul piccolo giardino dove sono stati sepolti i dueche aveva partorito. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

