Chiara Ferragni diventa azionista di maggioranza del suo brand

Chiara Ferragni: l’influencer ha annunciato sui suoi profili Instagram di essere diventata azionista di maggioranza del “Chiara Ferragni brand”, ottenendo il 99% delle quote. In un messaggio condiviso sui social, Ferragni ha pubblicato il testo inviatole dal suo legale che le comunicava ufficialmente la notizia. “Non è solo una . Chiara Ferragni diventa azionista di maggioranza del suo brand L'Identità. 🔗 Lidentita.it - Chiara Ferragni diventa azionista di maggioranza del suo brand Nuovo capitolo nella carriera imprenditoriale di: l’influencer ha annunciato sui suoi profili Instagram di esseretadidel “”, ottenendo il 99% delle quote. In un messaggio condiviso sui social,ha pubblicato il testo inviatole dal suo legale che le comunicava ufficialmente la notizia. “Non è solo una .didel suoL'Identità. 🔗 Lidentita.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chiara Ferragni diventa azionista di maggioranza del suo brand: “Mi assumo il peso e la bellezza di guidare, decidere, cambiare” - Svolta imprenditoriale per Chiara Ferragni che diventa azionista di maggioranza della società dell’omonimo brand. Lo ha annunciato la stessa influencer con un messaggio pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram. “Non è solo una questione di quote o di percentuali: è un inizio – scrive l’imprenditrice digitale – Questa decisione è un passo concreto. È la scelta di rimettere le mani sulla mia storia, senza delegare, senza più far finta che tutto vada bene quando non va. 🔗tpi.it

Chiara Ferragni prende tutto. Diventa azionista di maggioranza del suo brand: «Ora libera di guidare, decidere, cambiare» - «Sono per la prima volta diventata azionista di maggioranza di Chiara Ferragni Brand». Con queste parole Chiara Ferragni annuncia sui suoi profili una nuova era per la sua azienda, postando un messaggio Whatsapp probabilmente del suo legale: «Congratulazioni, Chiara! Ti comunico che da questo momento hai il 99% della società che ha il tuo brand». «Non è solo una questione di quote o di percentuali: è un inizio. 🔗open.online

“Non farò finta che vada tutto bene”: Chiara Ferragni diventa azionista di maggioranza del suo brand - Milano, 29 aprile 2025 – "Sono per la prima volta diventata azionista di maggioranza di Chiara Ferragni Brand”. Dopo mesi di voci, supposizioni, accuse, mal di pancia, l’imprenditrice digitale torna a parlare esplicitamente dei suoi affari, pesantemente compromessi dalle conseguenze dello scandalo del pandoro rosa. E lo fa come sempre nel suo regno, quello dei social. La comunicazione, nel dettaglio, è scarna. 🔗ilgiorno.it

Su questo argomento da altre fonti

Chiara Ferragni diventa azionista di maggioranza del suo brand: «Così rimetto le mani sulla mia storia»; Chiara Ferragni diventa azionista di maggioranza del suo brand; Chiara Ferragni diventa azionista di maggioranza del suo brand “Rimetto le mani sulla mia storia”; Chiara Ferragni diventa azionista di maggioranza del suo brand. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Chiara Ferragni con il 99% delle quote diventa azionista di maggioranza del brand: “Non voglio più delegare” - Chiara Ferragni è diventata azionista di maggioranza del suo brand. L’imprenditrice ha spiegato i motivi di questa scelta: “Ho scelto di rimettere le mani sulla mia storia, senza delegare”. 🔗fanpage.it

“Non farò finta che vada tutto bene”: Chiara Ferragni diventa azionista di maggioranza del suo brand - “Un passo concreto, rimetto le mani sulla mia storia: è una rinascita imperfetta ma mia": così l’imprenditrice digitale annuncia il cambio di assetto nella società che gestisce i suoi prodotti ... 🔗msn.com

Chiara Ferragni diventa azionista di maggioranza del suo brand: “Rimetto le mani sulla mia storia” - Home » Canali » Costume e Società » Chiara Ferragni diventa azionista di maggioranza del suo brand: “Rimetto le mani sulla mia storia” ... 🔗dire.it