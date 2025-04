Chiara Cainelli ed Alfonso D’Apice | celebrano l’amore con una promessa

Chiara Cainelli ed Alfonso D'Apice: tre mesi d'amore tra dediche e una promessa importante

Chiara Cainelli ed Alfonso D'Apice celebrano l'amore. I due innamorati si sono conosciuti negli ultimi mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello. Tre mesi possono sembrare pochi, ma quando l'amore è autentico, ogni giorno conta come un capitolo a sé. È il caso di Chiara e Alfonso, la coppia che in queste settimane ha saputo incantare amici e follower con una storia fatta di gesti semplici, sorrisi sinceri e un'intesa sempre più evidente. Oggi festeggiano i loro primi tre mesi insieme, ma quello che colpisce è la profondità con cui vivono il presente e sognano il futuro.

Tra le stories Instagram di Alfonso emerge la chat Whatsapp con Chiara dove si scambiano una promessa.

