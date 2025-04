Chi vince Amici 24 | la classifica finale e il televoto

finale di Amici 24? Domenica 18 maggio è la data fissata per l'atto conclusivo di questa edizione e c'è chi guarda con interesse alle quote scommesse pubblicate dai principali bookmaker. L'ultima classifica elaborata da Eurobet restituisce un quadro equilibrato ma ricco di tensione. L'attesa è altissima, e il pubblico si prepara a una finale che promette spettacolo e colpi di scena. Scopriamo chi sono i favoriti alla vittoria del talent.Amici 24, Antonia e Alessia: testa a testa al verticeCon una quota fissata a 3.50, Antonia e Alessia si dividono la vetta delle preferenze secondo Eurobet. La prima è una cantante intensa e raffinata, capace di emozionare il pubblico con ogni esibizione; la seconda è una ballerina energica e carismatica, esplosa nelle ultime puntate.

