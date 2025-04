Oasport.it - Chi parteciperà al Giro d’Italia 2025? Roglic, Ayuso, Carapaz e tutti i campioni in gara

Tutto pronto per l’edizione numero 111 del. La Corsa Rosa scatterà dall’Albania il prossimo 9 maggio e, nonostante l’assenza del campione in carica Tadej Pogacar, prometterà spettacolo con diversi corridori di qualità pronti a sfidarsi per il Trofeo Senza Fine.Lo scontro diretto annunciato è sicuramente quello tra Primoze Juan. Lo sloveno della Red Bull – BORA – hansgrohe ha già vinto sulle strade italiane nel 2023 e vuole ripetersi, sfruttando proprio l’assenza del connazionale. Occhio però al fenomeno spagnolo che vuol portare nuovamente la UAE Team Emirates – XRG sul primo gradino del podio: è il primo Grandeda capitano, ma ha già tutte le carte in regola per trionfare.Squadra emiratina che può contare anche su una potenziale seconda carta come Adam Yates, che molto probabilmente sarà un gregario di lusso. 🔗 Oasport.it