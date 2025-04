Chi l’ha visto di Federica Sciarelli stasera su Rai 3 | anticipazioni scomparsi e casi della puntata di mercoledì 30 aprile 2025

l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai3. La conduttrice e giornalista con tutta la sua squadra è pronta a raccontare e ricostruire casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche lanciare appelli per ricercare persone scomparse. Ecco i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 30 aprile 2025.Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 30 aprile 2025mercoledì 30 aprile 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Al centro della puntata di stasera la morte di Liliana Resinovich. Cosa è successo davvero? Sebastiano, indagato per omicidio, amplia il pool di consulenti, con altri due esperti. 🔗 Superguidatv.it - Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 30 aprile 2025 “Chi“, il programma dedicato aidi cronaca nera e alle persone scomparse presentato datorna in prima serata su Rai3. La conduttrice e giornalista con tutta la sua squadra è pronta a raccontare e ricostruiredi cronaca nera recenti e del passato, ma anche lanciare appelli per ricercare persone scomparse. Ecco i temi al centroprimadi30.Chisu Rai 3: ledi3030dalle ore 21.20 appuntamento con “Chi“, il programma dedicato aidi cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Al centrodila morte di Liliana Resinovich. Cosa è successo davvero? Sebastiano, indagato per omicidio, amplia il pool di consulenti, con altri due esperti. 🔗 Superguidatv.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 2 aprile 2025 - Torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse condotto da Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai3. La conduttrice e giornalista con tutta la sua squadra è pronta a raccontare e ricostruire casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche lanciare appelli per ricercare persone scomparse. Scopriamo i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 2 aprile 2025. 🔗superguidatv.it

Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 26 marzo 2025 - “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse condotto da Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai3. La conduttrice e giornalista con tutta la sua squadra è pronta a raccontare e ricostruire casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche lanciare appelli per ricercare persone scomparse. Scopriamo i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 26 marzo 2025. 🔗superguidatv.it

“Guardate che sta succedendo”. Federica Sciarelli, l’annuncio commosso in diretta a Chi l’ha visto - La scomparsa di Papa Francesco ha stravolto i palinsesti televisivi, sia in Italia che all’estero. Le principali emittenti hanno modificato la programmazione per dare spazio a speciali, approfondimenti e tributi dedicati al pontefice recentemente scomparso. Tra le poche trasmissioni andate in onda regolarmente c’è anche Chi l’ha visto?, su Rai Tre. Ieri sera, infatti, il programma è stato trasmesso come da palinsesto, ma in una veste inedita. 🔗caffeinamagazine.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Chi l'ha visto stasera in tv mercoledì 30 aprile su Rai 3: anticipazioni, casi e servizi del programma con Federica Sciarelli; Anticipazioni “Chi l’ha visto”, caso Liliana Resinovich: il nuovo video che potrebbe incastrare Sebastiano Visintin; A Chi l’ha visto? l’omicidio di Liliana Resinovich, spunta IL VIDEO CHE POTREBBE INCASTRARE il marito Sebastiano: è Visintin l’uomo con la coppola che cammina vicino al boschetto dove è stato ritrovato il corpo?; Chi l'ha visto?, il 'Vaffa' di Sciarelli e le reazioni sui social: Grazie. Poi il caso Resinovich e il mistero dei coltelli nella macchina di Liliana. 🔗Cosa riportano altre fonti

Anticipazioni “Chi l’ha visto”, caso Liliana Resinovich: il nuovo video che potrebbe incastrare Sebastiano Visintin - Nuovo appuntamento con il programma condotto da Federica Sciarelli: un nuovo video potrebbe incastrare Sebastiano Visintin. 🔗libero.it

Nuova puntata di Chi l’ha visto?: focus su casi irrisolti e misteri da chiarire - Mercoledì 30 aprile, Federica Sciarelli conduce un nuovo episodio di "Chi l’ha visto?", focalizzandosi sul Caso di Liliana Resinovich e su altre scomparse, tra cui quella di Gina Monaco a Ceglie Messa ... 🔗ecodelcinema.com

Chi l'ha visto? I casi del 30 aprile da Liliana Resinovich a Gina Monaco - I casi di stasera 30 aprile 2025 a Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli: si parla di Liliana Resinovich e di Gina Monaco scomparsa da Ceglie Messapica. 🔗gazzetta.it