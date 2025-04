Chi ha spento la Spagna? La pista del cyberattacco

Chi ha spento la Spagna? Il giorno dopo il blackout che ha messo in ginocchio il Paese, la domanda è sempre la stessa. Il giudice dell'Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha annunciato l'apertura di un'inchiesta. L'obiettivo è quello di verificare se sia stato causato da un atto di sabotaggio informatico mirato a infrastrutture critiche spagnole.

