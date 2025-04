Chi ha paura del cibo cattivo?

cibo si sono moltiplicati, in quantità e qualità: ogni minaccia sembra infatti essere supportata da solide basi scientifiche. 🔗 Linkiesta.it - Chi ha paura del cibo cattivo? C’erano una volta, in un tempo poi neanche tanto lontano, le nonne che davano consigli dettati dal buon senso e a volte da un po’ di ingenua fantasia: che non si potesse mangiare prima di fare il bagno era un dogma indiscutibile, e buona norma era evitare di bere il latte dopo aver mangiato il pesce; qualcuna raccomandava di non consumare una banana intera, ma solo metà perché troppo pesante, altre di non mischiare latte e succo di arancia. Semplici suggerimenti, anche se a volte sospesi tra verità e leggenda.Oggi non ascoltiamo più le nonne, siamo tutti medici nutrizionisti e tutti sappiamo che quello della congestione se si fa il bagno dopo mangiato è un mito senza fondamento scientifico (eppure.). Oggi ascoltiamo scienziati o sedicenti tali, profeti di Instagram e star di TikTok e ancora ci perdiamo tra verità e leggenda, ma i pericoli che vediamo nelsi sono moltiplicati, in quantità e qualità: ogni minaccia sembra infatti essere supportata da solide basi scientifiche. 🔗 Linkiesta.it

Foto di Leopictures da Pixabay - Siamo tempestati di notizie sui pericoli degli alimenti. C’è da spaventarsi all’idea di mangiare, ma forse riderci su ci salverà. 🔗linkiesta.it

La paura del domani è nel piatto - Ma non è l’unico presagio di cattivo auspicio ... divieto viene dal cibo, la prima violazione/paura del piatto è nata con l’uomo. Se la curiosità umana non ha e non avrà mai (si spera ... 🔗nove.firenze.it

