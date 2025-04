Chi era Francesco Diviesti il barbiere trovato morto carbonizzato a Barletta che aiutò i terremotati nel 2016

Francesco Diviesti, 26enne barbiere di Barletta, è stato trovato morto e semicarbonizzato in una zona rurale tra Canosa e Minervino. Conosciuto per la sua generosità, nel 2016 offrì tagli gratuiti ai terremotati del Centro Italia. Nell'attesa dell'identificazione definitiva, l'indagine è passata alla Dda di Bari per sospetto metodo mafioso. 🔗 , 26ennedi, è statoe semiin una zona rurale tra Canosa e Minervino. Conosciuto per la sua generosità, neloffrì tagli gratuiti aidel Centro Italia. Nell'attesa dell'identificazione definitiva, l'indagine è passata alla Dda di Bari per sospetto metodo mafioso. 🔗 Fanpage.it

