Chi è Mariela Pashalieva la nuova allenatrice delle Farfalle dopo il licenziamento di Maccarani

nuova responsabile della selezione azzurra di Ritmica. È cresciuta nel solco della generazione delle "ragazze d'oro" di Neshka Robeva, vincendo l'Europeo di Helsinki nel 1988. Da coach ha acquisito esperienza nello staff della selezione del suo Paese. 🔗 La 55enne bulgara è laresponsabile della selezione azzurra di Ritmica. È cresciuta nel solco della generazione"ragazze d'oro" di Neshka Robeva, vincendo l'Europeo di Helsinki nel 1988. Da coach ha acquisito esperienza nello staff della selezione del suo Paese. 🔗 Fanpage.it

Le Farfalle hanno una nuova allenatrice: scelta Mariela Pashalieva per il dopo Maccarani. Chi è la dt bulgara: le medaglie e l’eredità dopo gli scandali - Per le Farfalle della ginnastica ritmica, il 5 maggio inizierà ufficialmente il «dopo Maccarani». Sarà la ex campionessa bulgara Mariela Pashalieva a prendere le redini della nazionale azzurra e a succedere alla storica direttrice tecnica Emanuela Maccarani, a cui la federazione ha stracciato il contratto dopo il rinvio a giudizio coatto nel caso di maltrattamenti contro le atlete. A comunicarlo è la Federazione ginnastica d’Italia: «Abbiamo individuato la nuova head coach della squadra nazionale di Ritmica». 🔗open.online

Ginnastica Ritmica, Mariela Pashalieva nuova allenatrice Farfalle - La Federazione Ginnastica d’Italia ha individuato la nuova allenatrice della squadra nazionale di Ritmica per le Farfalle. Dal 5 maggio prossimo Mariela Pashalieva assumerà l’incarico di allenatrice delle Farfalle azzurre presso l’Accademia internazionale di Desio, dopo l’uscita di scena di Emanuela Maccarani. La scelta del Presidente federale Andrea Facci, direttore tecnico ad interim della sezione dei piccoli attrezzi, è caduta su un profilo di grande esperienza internazionale, con due partecipazioni olimpiche all’attivo, nello staff tecnico dell’Insieme bulgaro, ai Giochi di Pechino 2008 ... 🔗lapresse.it

Ginnastica ritmica, la nuova dt azzurra è Pashalieva - Dopo qualche settimana di attesa, la Federginnastica ha scelto la nuova allenatrice della nazionale delle ritmica, dopo le note vicende che hanno portato all’allontanamento della storica dt Emanuela Maccarani: da lunedì 5 maggio sarà Mariela Pashalieva ad assumere l’incarico di allenatrice delle Farfalle azzurre presso l’Accademia internazionale di Desio. Nell’attesa della decisione il nuovo presidente della federazione Andrea Facci aveva assunto ad interim il ruolo di direttore tecnico, ora è arrivato l’annuncio dell’ingaggio di una allenatrice di grande esperienza internazionale, che ha ... 🔗sport.quotidiano.net

