Chi è Lara Leito la nuova fiamma di Jannik Sinner E cosa c’entra Adrien Brody

Jannik Sinner sembra avere ritrovato l’amore. Il numero uno al mondo di tennis, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe frequentando Lara Leito, modella russa 31enne che in passato ha avuto una relazione con l’attore premio Oscar Adrien Brody.Il bacio a Monte Carlo e gli sguardi dagli spaltiA confermare i rumor ci sono le foto del settimanale Chi, che ha immortalato la coppia per le strade di Monte Carlo, dove Sinner vive, in atteggiamenti decisamente complici. Leito, inoltre, è stata più volte avvistata sugli spalti a osservare Sinner giocare. Secondo quanto trapelato i due si seguivano su Instagram, e dall’amicizia sarebbe nato qualcosa di più.Sempre secondo Chi, tra i due ci sarebbe stato un avvicinamento durante la pausa forzata per il caso doping iniziata il 9 febbraio, che ha tenuto Sinner lontano dalle competizioni. 🔗 Amica.it - Chi è Lara Leito, la nuova fiamma di Jannik Sinner. E cosa c’entra Adrien Brody sembra avere ritrovato l’amore. Il numero uno al mondo di tennis, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe frequentando, modella russa 31enne che in passato ha avuto una relazione con l’attore premio Oscar.Il bacio a Monte Carlo e gli sguardi dagli spaltiA confermare i rumor ci sono le foto del settimanale Chi, che ha immortalato la coppia per le strade di Monte Carlo, dovevive, in atteggiamenti decisamente complici., inoltre, è stata più volte avvistata sugli spalti a osservaregiocare. Secondo quanto trapelato i due si seguivano su Instagram, e dall’amicizia sarebbe nato qualdi più.Sempre secondo Chi, tra i due ci sarebbe stato un avvicinamento durante la pausa forzata per il caso doping iniziata il 9 febbraio, che ha tenutolontano dalle competizioni. 🔗 Amica.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

