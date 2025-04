Chi è Keutgen il mediano belga classe 2007 | forza e qualità per la Juve Primavera di Magnanelli Il profilo del giocatore

Keutgen, focus sul play ex Anversa classe 2007 della Juve Primavera: molto apprezzato da Magnanelli e con un grande futuro davanti a sé. Carriera, caratteristiche e identikitNonostante appena 11 presenze in campionato, 3 in Coppa Italia Primavera e altrettante in Youth League, la dirigenza bianconera ha notato subito qualcosa di speciale in Enzo Monama Ndo Keutgen, centrocampista in forza al gruppo della Juve Primavera di Magnanelli. classe 2007 ma con una struttura fisica già ampiamente formata, il belga con origini della Repubblica Democratica del Congo si è rivelato fra i prospetti più intriganti della sua annata, nel ruolo di play davanti alla difesa. Ecco quindi l'identikit di Enzo Keutgen, con una specifica sulla carriera e sulle caratteristiche tecniche.Enzo Keutgen nasce in Belgio, a Bruxelles nel 2007 e cresce calcisticamente nell'accademia dell'Antwerp, Anversa per noi, società che è sicuramente fra le migliori in patria nello scovare talenti e da cui è pure transitato uno dei più grandi detrattori della causa Juventina, Radja Nainggolan, ex fra le altre di Cagliari, Roma e Inter.

