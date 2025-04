Chi è JB Pritzker il democratico miliardario e progressista che incita alla mobilitazione di massa contro Trump | Basta compromessi con un pazzo

Il discorso del governatore dell’Illinois, a molti analisti, è sembrato il primo passo verso una candidatura presidenziale nel 2028 🔗 Vanityfair.it

JB Pritzker incita a “combattere”, il governatore dell’Illinois contro Donald Trump - E’ diventato virale sui social il discorso del governatore dell’Illinois JB Pritzker che dice che è tempo di “smettere di arrenderci” ed è ora di “combattere”, e che incita a una sorta di rivolta contro l’amministrazione di Donald Trump. JB Pritzker ha tenuto un discorso nel quale ha attaccato Trump, Elon Musk e la sua amministrazione in modo duro, dicendo anche che “è tempo di smettere di scusarci quando non avevamo torto”. 🔗lapresse.it

JB Pritzker, gli anti-Trump hanno una stella. Virale al suo appello alla mobilitazione di massa - Il governatore dell’Illinois e miliardario erede della fortuna legata agli alberghi Hyatt: “I repubblicani non devono conoscere un attimo di pace”. Il partito ... 🔗repubblica.it

