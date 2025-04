Chi è il papa più giovane della storia?

storia della Chiesa cattolica, pochi papi hanno incarnato con tanta evidenza gli eccessi e le contraddizioni del potere ecclesiastico come Benedetto IX. Figlio della potente famiglia dei Conti di Tuscolo, salì al soglio pontificio giovanissimo, forse appena dodicenne, grazie alle pressioni del padre Alberico. Fu il più giovane papa mai eletto e l’unico a ricoprire il ruolo per tre volte, tra scandali, fughe, ritorni e un clamoroso gesto senza precedenti: la vendita del papato.Il papa più giovane della storiaBenedetto IX (Wikipedia Commons).Secondo la maggior parte delle fonti moderne, Benedetto IX fu eletto nel 1032, grazie all’intervento del padre Alberico, capo della famiglia dei Tuscolani. Le cronache dell’epoca sono discordanti sull’età esatta: alcune sostengono che Teofilatto avesse solo 12 anni, mentre studi storici più attendibili indicano che avesse tra i 25 e i 30 anni, comunque un’età insolita per assumere il ruolo di Sommo Pontefice. 🔗 Lettera43.it - Chi è il papa più giovane della storia? Nella millenariaChiesa cattolica, pochi papi hanno incarnato con tanta evidenza gli eccessi e le contraddizioni del potere ecclesiastico come Benedetto IX. Figliopotente famiglia dei Conti di Tuscolo, salì al soglio pontificio giovanissimo, forse appena dodicenne, grazie alle pressioni del padre Alberico. Fu il piùmai eletto e l’unico a ricoprire il ruolo per tre volte, tra scandali, fughe, ritorni e un clamoroso gesto senza precedenti: la vendita delto.IlpiùBenedetto IX (Wikipedia Commons).Secondo la maggior parte delle fonti moderne, Benedetto IX fu eletto nel 1032, grazie all’intervento del padre Alberico, capofamiglia dei Tuscolani. Le cronache dell’epoca sono discordanti sull’età esatta: alcune sostengono che Teofilatto avesse solo 12 anni, mentre studi storici più attendibili indicano che avesse tra i 25 e i 30 anni, comunque un’età insolita per assumere il ruolo di Sommo Pontefice. 🔗 Lettera43.it

