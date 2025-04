Chi è Gino Sorbillo il re della pizza italiana | moglie e figli

Gino Sorbillo fa parte di una famiglia cha da generazioni è considerata maestra nell'arte della pizza. Gino è tra i pizzaioli più famosi d'Italia ed è il titolare della storica pizzeria in Via dei Tribunali a Napoli, con un locale che porta il nome di famiglia e che è ormai divenuto un brand globale.Gino è nipote di Luigi, storico pizzaiolo che nel '35 aprì la prima pizzeria in Via dei Tribunali 32 a Napoli, con la famiglia che svolge questo lavoro ormai da generazioni. In particolar modo Gino apprende l'arte della pizza da zia Esterina, primogenita di nonno Luigi. Fu lei ad assistere il nipote mentre a nove anni preparava la sua prima pizza e proprio in suo onore Sorbillo ha aperto il ristorante "Antica pizza Fritta da Esterina Sorbillo".Gino apre il suo primo locale a soli 20 anni in Via dei Tribuni, non lasciando mai personalmente la sua Napoli nonostante il marchio di famiglia sia diventato celebre in tutto il mondo, costringendolo a viaggiare tantissimo per portare avanti la tradizione di famiglia.

