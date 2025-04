Chery obiettivo Maserati per un ingresso nel mercato europeo

Chery punta a espandersi oltre i confini cinesi con uno sguardo deciso verso l’Europa. L’obiettivo non è solo esportare i propri marchi, ma anche acquisire brand storici del Vecchio Continente, come Maserati. Non è la prima volta che emergono indiscrezioni in tal senso: nei mesi scorsi si era parlato di una possibile produzione in Italia, con contatti avviati anche con il Governo Meloni. Alla fine, però, il progetto non si è concretizzato: Chery ha preferito spostare l’assemblaggio in Spagna.Il fascino di Maserati, con la sua lunga tradizione, resta intatto agli occhi del colosso cinese, che è ben consapevole anche delle difficoltà attuali del marchio italiano. Intanto, Chery sta già muovendo i primi passi nel mercato europeo attraverso i brand Omoda e Jaecoo: il primo rivolto a un pubblico giovane, il secondo agli appassionati di Suv. 🔗 punta a espandersi oltre i confini cinesi con uno sguardo deciso verso l’Europa. L’non è solo esportare i propri marchi, ma anche acquisire brand storici del Vecchio Continente, come. Non è la prima volta che emergono indiscrezioni in tal senso: nei mesi scorsi si era parlato di una possibile produzione in Italia, con contatti avviati anche con il Governo Meloni. Alla fine, però, il progetto non si è concretizzato:ha preferito spostare l’assemblaggio in Spagna.Il fascino di, con la sua lunga tradizione, resta intatto agli occhi del colosso cinese, che è ben consapevole anche delle difficoltà attuali del marchio italiano. Intanto,sta già muovendo i primi passi nelattraverso i brand Omoda e Jaecoo: il primo rivolto a un pubblico giovane, il secondo agli appassionati di Suv. 🔗 Ildenaro.it

