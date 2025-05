Che Dio ci aiuti | conflitti e retroscena nella Casa del Sorriso in stagione 8

Che Dio Ci Aiuti 8, Sesta Puntata: Azzurra Scopre La Verità Su Dario! - Che Dio ci aiuti 8, sesta puntata: Azzurra scopre chi è Dario, l’uomo misterioso che Serena incontrava. La verità è peggiore del previsto e Azzurra non sa come gestirla! Che Dio ci aiuti 8 prosegue e, nel corso del sesto appuntamento, al centro dell’attenzione ci sarà l’identità del misterioso Dario, l’uomo che Serena stava frequentando. Azzurra scoprirà tutta la verità su di lui e per lei questa novità sarà a dir poco sbalorditiva. 🔗uominiedonnenews.it

“Elena Sofia Ricci? È una persona estremamente buona che ha un cuore veramente bello come Suor Angela”: Francesca Chillemi racconta “Che Dio Ci Aiuti 8” - L’ottava stagione di “Che Dio ci aiuti”, che andrà in onda per dieci prime serate a partire da giovedì 27 febbraio su Rai 1, è ricca di novità con anche delle new entry nel cast. Suor Azzurra (Francesca Chillemi) – che alla fine della scorsa stagione aveva preso i voti – si era prefigurata una vita tranquilla nel suo amato Convento degli Angeli Custodi insieme alle sue “ragazze”. Un evento inatteso, però, sconvolge i suoi piani: le viene infatti chiesto di abbandonare la sua missione ad Assisi e di occuparsi delle ragazze di una casa-famiglia a Roma: “La Casa del Sorriso”, dove ci sono ... 🔗ilfattoquotidiano.it

“Che Dio ci aiuti 8”, Chillemi “Raccontiamo la vita con qualcuno accanto” - ROMA (ITALPRESS) – Torna su Rai (dal 27 febbraio) “Che Dio ci aiuti”, la serie interpretata da Francesca Chillemi nei panni di suor Azzurra. La fiction, giunta all’ottava stagione, ha in serbo per i suoi (tanti) fan diverse novità nel cast e nella location. Gli episodi, infatti, non saranno più ambientati nel convento degli Angeli Custodi di Assisi, set fin dalla prima puntata, ma a Roma, nella casa-famiglia “La Casa del Sorriso” dove suor Angela (Elena Sofia Ricci torna per un cameo nella prima e nell’ultima puntata) chiederà ad Azzurra di trasferirsi per provare a scongiurarne la ... 🔗unlimitednews.it

Che Dio ci aiuti 8, Valeria Fabrizi svela un retroscena dal set: che amarezza con Elena Sofia Ricci! - Manca soltanto un giorno alla prima puntata di Che Dio ci aiuti 8 e il pubblico non vede l’ora di scoprire come sarà questa nuova stagione. Tante le novità che attendono i telespettatori tra ... 🔗msn.com

Che Dio ci aiuti 8, attrice di Melody sorprende: sul set è accaduto qualcosa di unico! - La giovane attrice ha raccontato un retroscena avvenuto proprio sul set di Che Dio ci aiuti. Bianca Panconi ha detto di aver avuto la fortuna che in questa stagione cambia tutto, eccetto Francesca ... 🔗msn.com

Che Dio ci Aiuti, puntata del 10 aprile: Pietro si allontana da Cristina, cosa farà Azzurra - La fiction Rai Che Dio ci Aiuti è arrivata alla sua ennesima stagione, e sta concedendo al pubblico delle vicende inaspettate e una trama che ha già subìto una svolta. Come ogni volta ... 🔗tvblog.it