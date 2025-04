Che Chiesa è stata quella di Papa Francesco?

ROMA (ITALPRESS) – Che Chiesa è stata quella di Papa Francesco? Qual è l'eredità che ci ha lasciato e quale futuro ci ha preparato? E adesso che Conclave dobbiamo aspettarci? Claudio Brachino nella nuova puntata della rubrica "Primo Piano" dell'agenzia Italpress ne parla con il vaticanista Fabio Marchese Ragona, autore insieme a Bergoglio del libro "Life. La mia storia nella Storia. L'autobiografia di Papa Francesco".

Qual è stata la Chiesa di Papa Francesco? Riforme, Aperture ed Una Nuova Visione Pastorale. - Papa Francesco, scomparso oggi 21 aprile 2025 all'età di 88 anni, ha introdotto numerosi cambiamenti significativi nella Chiesa Cattolica durante il suo pontificato, caratterizzato da una forte impronta riformistica e da un approccio pastorale innovativo 🔗mondouomo.it

È morto Papa Francesco, 266º Pontefice della Chiesa cattolica: Jorge Mario Bergoglio aveva 88 anni - È morto Papa Francesco, Jorge Mario Bergoglio aveva 88 anni È morto all’età di 88 anni Papa Francesco: Jorge Mario Bergoglio, 266º papa della Chiesa cattolica, è deceduto a casa Santa Marta, in Vaticano, dove era in convalescenza dopo essere stato ricoverato dal 14 febbraio al 23 marzo per via di una bronchite. L’annuncio è arrivato nel corso di una diretta convocata a casa Santa Marta proprio dalla Sala Stampa della Santa Sede. 🔗tpi.it

Primo Maggio, la “lezione” di Papa Francesco ai sindacati: l’uomo al centro nella Dottrina sociale della Chiesa - Il Primo Maggio, Festa del Lavoro, di quest’anno non può non essere segnato dalla recente scomparsa di Papa Francesco, Pontefice “peronista” si è detto e quindi populista e sensibile ai temi del lavoro. E’ per “recuperare” un’idea sociale, incardinata nella Dottrina Sociale della Chiesa, ben diversa dal genericismo di certe “ricostruzioni” giornalistiche, lette in questi giorni, che ci piace riproporre il “manifesto” del buon lavoro e della buona impresa, lanciato da Papa Francesco, durante la sua visita pastorale a Genova, il 27 maggio 2017, in occasione dell’ incontro con i lavoratori ... 🔗secoloditalia.it

