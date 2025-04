Chanel Cruise 2026 | la sfilata sul Lago di Como

L'eleganza che si fa racconto. È esattamente ciò che è accaduto a Villa d'Este, l'hotel affacciato sulle acque quiete del Lago di Como, dove Chanel ha svelato la sua collezione Cruise 2026, trasformando il giardino fiorito in una scenografia ispirata, colta e perfettamente orchestrata. Un palcoscenico carico di riferimenti, dalla storia del cinema europeo al genius loci lombardo, con un omaggio implicito e potente a Luchino Visconti, la cui Villa Erba sorge a pochi passi, e a Romy Schneider, musa Chaneliana nel film Boccaccio '70. Un set da sogno, tra moda e memoria. La scelta di Villa d'Este, antica dimora del XVI secolo trasformata in hotel nel 1873, non è stata casuale né semplice, come ha sottolineato Bruno Pavlovsky, presidente di Chanel SAS. Più che una location, è stata un pretesto narrativo, capace di collegare Chanel al mondo del cinema, dell'arte e della bellezza assoluta.

Chanel e il Lago di Como: eleganza senza tempo per la sfilata Cruise - Life&People.it | In un'epoca in cui la moda cerca luoghi capaci di raccontare una storia prima ancora di accogliere una collezione, Chanel sceglie il Lago di Como come palcoscenico privilegiato per la presentazione della sua attesissima sfilata Cruise 2025-2026. Un connubio perfetto tra estetica e narrazione, che conferma l'approccio della Maison nel selezionare location iconiche, intrise di arte, cultura e suggestione architettonica, per raccontare le sue collezioni (inter)stagionali.

