Champions oggi Barcellona-Inter | probabili formazioni e dove vederla in tv

Champions League, con il Psg che ha battuto l’Arsenal per 1-0 all’Emirates Stadium, oggi 30 aprile tocca al match Barcellona–Inter. Fischio d’inizio alle 21. I nerazzurri arrivano all’appuntamento dopo aver eliminato il Bayern di Monaco nei quarti di finale ma con tre pesanti sconfitte consecutive tra campionato (Bologna e Roma) e semifinale di Coppa Italia (contro il Milan). Champions, dove vedere Barcellona-Inter in tv e streamingLa partita sarà trasmessa in diretta sul Nove, resa disponibile in chiaro in Italia da Prime Video che garantirà anche il prepartita a partire dalle ore 19.30 in diretta dallo Stadio Olimpico Lluis Companys, meglio noto come ‘Montjuic’, di Barcellona. Nello studio a bordocampo di Prime Video ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Julio Cesar, Fernando Llorente e Maicon. 🔗 Lapresse.it - Champions, oggi Barcellona-Inter: probabili formazioni e dove vederla in tv Archiviata la prima semifinale d’andata diLeague, con il Psg che ha battuto l’Arsenal per 1-0 all’Emirates Stadium,30 aprile tocca al match. Fischio d’inizio alle 21. I nerazzurri arrivano all’appuntamento dopo aver eliminato il Bayern di Monaco nei quarti di finale ma con tre pesanti sconfitte consecutive tra campionato (Bologna e Roma) e semifinale di Coppa Italia (contro il Milan).vederein tv e streamingLa partita sarà trasmessa in diretta sul Nove, resa disponibile in chiaro in Italia da Prime Video che garantirà anche il prepartita a partire dalle ore 19.30 in diretta dallo Stadio Olimpico Lluis Companys, meglio noto come ‘Montjuic’, di. Nello studio a bordocampo di Prime Video ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Julio Cesar, Fernando Llorente e Maicon. 🔗 Lapresse.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Inter-Bayern Monaco oggi in tv, Champions League 2025: orario ritorno, probabili formazioni, streaming - Oggi, mercoledì 16 aprile, l’Inter affronta il Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Al “Giuseppe Meazza” di Milano, la squadra allenata di Simone Inzaghi vuol completare il lavoro, dopo il successo esterno (2-1) contro il club tedesco. Martedì 8 aprile, infatti, la Beneamata aveva espugnato l’Allianz Arena grazie alle marcature dell’argentino Lautaro Martinez e di Davide Frattesi. 🔗oasport.it

Bayern Monaco-Inter oggi in tv, Champions League 2025: orario, canale, probabili formazioni, streaming - Scattano ufficialmente gli attesissimi quarti di finale della Champions League 2025. L’ultima squadra italiana rimasta in azione nella massima competizione continentale per club si prepara per un doppio scontro di altissimo livello con la chiara intenzione di non volersi fermare e puntare dritto fino all’atto conclusivo che, scherzi del destino, si giocherà proprio nello stesso stadio di questa sera. 🔗oasport.it

Champions League, oggi Bayern Monaco-Inter: gli infortunati e le probabili formazioni - Bayern Monaco contro Inter, una classica d’Europa. All’Allianz Arena di Monaco di Baviera va in scena, alle ore 21, la gara d’andata dei quarti di finale di Champions League. La sfida tra bavaresi e nerazzurri 15 anni fa valeva la finale: a Madrid vinse la squadra di Mourinho, che realizzò uno storico Triplete. Ma questa sera quella prospettiva per l’Inter di Simone Inzaghi è ancora molto lontana. 🔗ilfattoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Barcellona-Inter LIVE in chiaro su Nove mercoledì dalle 19.30: probabili e info utili; Barcellona-Inter, le probabili formazioni della semifinale di Champions League; Barcellona-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Barcellona-Inter, la semifinale di Champions in diretta: probabili formazioni e dove vederla in chiaro e streaming. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Barcellona-Inter LIVE: probabili formazioni, aggiornamenti, ultime notizie - CHAMPIONS LEAGUE - Segui in diretta l'avvicinamento a Barcellona-Inter, match valevole per l'andata delle semifinali. Inzaghi ritrova Thuram ma è senza Pavard, ... 🔗eurosport.it

Barcellona-Inter, la semifinale di Champions in diretta: probabili formazioni e dove vederla in chiaro e streaming - Questa sera alle 21:00 l'Inter di Simone Inzaghi affronta il Barcellona per l'andata della semifinale Champions League ... 🔗fanpage.it

Barcellona-Inter oggi in tv, Champions League 2025: orario, programma, probabili formazioni, streaming - Fari puntati sullo Stadio Olimpico di Montjuïc questa sera per la sfida tra Barcellona e Inter, valevole come andata della semifinale della Champions ... 🔗oasport.it