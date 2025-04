Champions l’Inter esce imbattuta da Barcellona | Yamal devastante ma nella ripresa meglio i nerazzurri

l’Inter riesce nell’impresa di uscire imbattuta da Barcellona, con un pirotecnico 3-3, frutto di un doppio vantaggio immediato ma anche e soprattutto di un grande secondo tempo. Lo fa al termine di una partita folle, in cui non è stata mai sotto, e ha messo tutto ciò che richiedeva una semifinale di Champions League: difesa, ovviamente, come tutti si aspettavano ma neanche tanto, perché poi il risultato positivo la squadra di Simone Inzaghi l’ha costruito con altri mezzi, la personalità, i centimetri che hanno fatto la differenza sui calci piazzati, persino il fiato, con un finale in crescendo di cui questa squadra spompata non sembrava più capace. Invece si era solo tenuta tutto dentro per la serata più importante.Inutile sottolineare le reti di Thuram e Dumfries (addirittura doppietta per l’esterno olandese), i due uomini della provvidenza, che tanto sono mancati in campionato. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Champions, l’Inter esce imbattuta da Barcellona: Yamal devastante, ma nella ripresa meglio i nerazzurri Dopo gol, occasioni ed emozioni infinite è ancora tutto in equilibrio.rinell’impresa di uscireda, con un pirotecnico 3-3, frutto di un doppio vantaggio immediato ma anche e soprattutto di un grande secondo tempo. Lo fa al termine di una partita folle, in cui non è stata mai sotto, e ha messo tutto ciò che richiedeva una semifinale diLeague: difesa, ovviamente, come tutti si aspettavano ma neanche tanto, perché poi il risultato positivo la squadra di Simone Inzaghi l’ha costruito con altri mezzi, la personalità, i centimetri che hanno fatto la differenza sui calci piazzati, persino il fiato, con un finale in crndo di cui questa squadra spompata non sembrava più capace. Invece si era solo tenuta tutto dentro per la serata più importante.Inutile sottolineare le reti di Thuram e Dumfries (addirittura doppietta per l’esterno olandese), i due uomini della provvidenza, che tanto sono mancati in campionato. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

