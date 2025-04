Champions League | PSG vince 1-0 contro l' Arsenal grazie a Dembélé

Arsenal 0 PARIS SAINT-GERMAIN 1Arsenal (4-2-3-1): Raya 6.5; Timber 5 (38' st White sv), Saliba 5.5, Kiwior 5.5, Lewis-Skelly 6; Rice 6, Merino 6; Saka 5, Odegaard 5.5 (45' st Nwaneri sv), Trossard 5.5; Martinelli 5. All. Arteta 6PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma 7.5; Hakimi 5.5, Marquinhos 6.5, Pacho 6.5, Mendes 7; Neves 7 (44' st Zaire-Emery sv), Vitinha 6.5, Ruiz 6.5; Doué 6.5 (31' st Ramos sv), Dembélé 7.5 (25' st Barcola 5.5), Kvaratskhelia 7. All. Luis Enrique 7Arbitro: Vincic (Slovenia) 6Rete: 4' pt Dembélé.Note: ammoniti: Trossard, Saka, Hakimi, Neves. Angoli 3-1. Recupero 1' pt, 5' st.Zitto zitto, senza Mbappé che con il Real Madrid è già fuori dalla Champions League, Luis Enrique ha portato il PSG a un passo dalla finale di Champions. L'Arsenal ha sicuramente i mezzi per ribaltare il risultato nella gara di ritorno, ma intanto nella semifinale d'andata di Champions League alla squadra di Gigio Donnarumma è bastato il gol di Dembele dopo pochi minuti per ipotecare il passaggio del turno.

