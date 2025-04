Champions League pareggio pirotecnico al Montjuic Finisce 3-3 l’andata tra Inter e Barça

Champions League tra Barcellona e Inter si conclude per 3-3. L'esito della doppia sfida è ancora tutto da scrivere

Quando è l’ultimo pareggio della Champions League? Data, ora, squadre, semina, come guardare - 2025-02-18 20:21:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: La seconda gamba dei play-off di Champions League si svolge questa settimana mentre le squadre combattono per raggiungere gli ultimi 16. Il rinnovato formato rinnovato della competizione europea ha visto artisti del calibro di Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco e Borussia Dortmund costretti a un pareggio di play-off a due zampe in più per unirsi agli otto qualificatori automatici per gli ultimi 16 anni dopo aver terminato il nono e il 24 ° posto. 🔗justcalcio.com

LIVE Juventus-PSV 1-1, Champions League 2025 in DIRETTA: pareggio di Perisic - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56? Gol di Perisic, sinistro preciso sul primo palo, Juventus-PSV 1-1. 54? Weah dalla distanza non spaventa Benitez. 52? La Juventus prova ad arrivare al raddoppio. 50? Mbangula ad un passo dalla rete con un piattone sinistro. 48? Fuori Yildiz, dentro Mbangula nella Juventus. 46? Inizia il secondo tempo! 21.47 Juventus in vantaggio grazie ad una bella azione di Gatti che viene finalizzata da McKennie in mischia, ma servirà di più per arrivare al raddoppio. 🔗oasport.it

Premier League, i risultati della 29ª giornata: ancora un pareggio per il City, il Nottingham continua a sognare la Champions - Premier League, i risultati della 29ª giornata: ancora un pareggio per il Manchester City, il Nottingham Forest continua a sognare la Champions League Ancora un passo falso del Manchester City nella 29ª giornata di Premier League: contro il Brighton passa in vantaggio, ma viene ripresa due volte: Estupinan risponde ad Haaland e Hinshelwood a Marmoush. […] 🔗calcionews24.com

Champions League, “Certe Notti” a San Siro: l’Inter vola in semifinale - Champions League, pari spettacolare a San Siro (2-2): l'Inter elimina il Bayern Monaco e vola in semifinale dove affronterà il Barcellona. 🔗vocidicitta.it

L'Inter prova a scappare, il Barça la riprende due volte: 3-3 e solo gol splendidi - Finisce con un pirotecnico 3-3 l'andata delle semifinali di Champions League tra Barcellona e Inter ... Raphinha che trova la deviazione sfortunata della schiena di Sommer. Un pareggio che a conti ... 🔗90min.com

Milan, colpo dalla Premier? La voce dall’Inghilterra fa sognare i tifosi - Il Milan, dopo il pirotecnico pareggio per 2-2 contro la Fiorentina, ha definitivamente abbandonato ogni speranza di arrivare in Champions League e ha sostanzialmente concluso il suo campionato. 🔗msn.com