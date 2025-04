Champions League Barcellona vs Inter 3-3

Barcellona contro l’Inter ha dimostrato di essere più fortunato che imnattibile. Sempre in svantaggio nel corso della partita è riuscito ad evitarla grazie ad un arbitro discutibile in alcune occasioni. Il calcio d’angolo che ha consentito di segnare il terzo gol al Barca era invece una punizione a favore dell’Inter. Il quarto gol annullato alla squadra di Inzaghi per presunto fuori gioco era regolare. L’Inter ha evidenziato grande personalità tant’è che dopo appena trenta secondi e passata in vantaggio. Settimana prossima a Milano in occasione della partita di ritorno si deciderà il passaggio alla finale. Per il momento l’Inter ha bloccato il Barcellona con grande personalità sul proprio terreno. 🔗 Laprimapagina.it - Champions League. Barcellona vs Inter 3-3 Ilcontro l’ha dimostrato di essere più fortunato che imnattibile. Sempre in svantaggio nel corso della partita è riuscito ad evitarla grazie ad un arbitro discutibile in alcune occasioni. Il calcio d’angolo che ha consentito di segnare il terzo gol al Barca era invece una punizione a favore dell’. Il quarto gol annullato alla squadra di Inzaghi per presunto fuori gioco era regolare. L’ha evidenziato grande personalità tant’è che dopo appena trenta secondi e passata in vantaggio. Settimana prossima a Milano in occasione della partita di ritorno si deciderà il passaggio alla finale. Per il momento l’ha bloccato ilcon grande personalità sul proprio terreno. 🔗 Laprimapagina.it

