Champions League Barcellona-Inter | rete di tacco di Thuram Torres si divora un gol Diretta 0-1

Champions, la formazione nerazzurra chiamata al riscatto dopo tre sconfitte consecutive 🔗 Semifinale d'andata di, la formazione nerazzurra chiamata al riscatto dopo tre sconfitte consecutive 🔗 Xml2.corriere.it

LIVE Feyenoord-Milan 1-0, Champions League 2025 in DIRETTA: Paixao firma la rete della vittoria, si mette male per i rossoneri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 96? Finisce la partita, Feyenoord-Milan 1-0. 94? Feyenoord che prova a tenere palla. 92? Ultimi assalti del Milan. 90? Ci saranno sei minuti di recupero. 88? Joao Felix ad un passo dal pareggio, tiro parato. 86? Fuori Paixao, dentro Ivanusec nel Feyenoord. 84? Moussa con il destro non riesce a trovare il varco giusto. 82? Fuori Gimenez e Leao, dentro Camarda e Abraham nel Milan. 🔗oasport.it

LIVE Bayern Monaco-Inter 0-1, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: Gnabry manda sull’esterno della rete! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82? Kane sbaglia da buona posizione. 80? Fuori Darmian, dentro Bisseck nell’Inter. 78? Sinistro di Gnabry, pallone sull’esterno della rete. 76? Guerreiro, Kim e Sanè, dentro Muller, Boey e Gnabry nel Bayern Monaco. 74? Fuori Mkhitaryan, dentro Frattesi nell’Inter. 72? Pronti l’ingresso in campo di Gnabry e Muller. 70? Punizione di Kimmich che finisce sulle mani di Sommer. 🔗oasport.it

Risultati Champions League, il Barcellona schianta il Borussia Dortmund: una rete clamorosa di Kvaratskhelia regala la vittoria al PSG - di Redazione JuventusNews24Risultati Champions League, il Barcellona schianta il Borussia Dortmund: i resoconti dei match di Coppa Sono terminate le andate dei quarti di finale di Champions League. Vince il PSG contro l’Aston Villa grazie a tre rete bellissime di Doué, Kvaratskhelia e Nuno Mendes: strada in discesa per i l ritorno a Londra dove la Juve aveva conquistato un pareggio. Grandissima vittoria anche per il Barcellona di Szczesny che ha vinto 4-0 contro il Borussia Dortmund: doppietta di Lewandowski e reti di Yamal e Rapinha. 🔗juventusnews24.com

Champions League: Barcellona-Inter 0-2 al 21'. Inzaghi cerca l'impresa: superare i blaugrana - Il gesto atletico di Thuram che porta i nerazzurri in vantaggio dopo appena 30 secondi di gioco; Barcellona-Inter 0-2, risultato in diretta: Thuram segna dopo 30 secondi, raddoppio Dumfries; Champions League, Barcellona-Inter: duello tra opposti con vista sulla finale. L’attacco più prolifico contro la miglior difesa del torneo; Diretta Barcellona-Inter ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Champions League: Barcellona-Inter 0-1 DIRETTA - Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi ha scelto: Marcus Thuram partirà dal 1' nella semifinale di Champions League contro il Barcellona. 🔗ansa.it

Barcellona-Inter 0-1, il risultato in diretta della semifinale di Champions. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Barcellona-Inter 0-1, il risultato in diretta della semifinale di Champions. LIVE ... 🔗tg24.sky.it

Champions, come vedere oggi Barcellona-Inter gratis (o su Amazon) in diretta tv - Champions League, oggi la partita tra Barcellona e Inter verrà trasmessa in chiaro in tv e in diretta per volere dell'Agcom, mentre in streaming potrà essere vista su Amazon Prime Video. 🔗money.it