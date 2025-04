Champions League Barcellona-Inter | pregi e difetti dei catalani | VIDEO

Barcellona-Inter, semifinale di andata di Champions League: conosciamo meglio i blaugrana di Hansi Flick nel VIDEOBarcellona e Inter si sfideranno in semifinale di Champions League: in palio c'è un posto nell'ultimo atto a Monaco di Baviera. Gli spagnoli, con Hansi Flick in panchina, sono diventati una macchina inarrestabile che torna a disputare una semifinale europea a distanza di sei anni dall'ultima volta. Scopriamo insieme i pregi e i difetti della squadra più in forma del momento in questo VIDEO 🔗Pianetamilan.it Pianetamilan.it - Champions League, Barcellona-Inter: pregi e difetti dei catalani | VIDEO Si disputerà domani sera, semifinale di andata di: conosciamo meglio i blaugrana di Hansi Flick nelsi sfideranno in semifinale di: in palio c'è un posto nell'ultimo atto a Monaco di Baviera. Gli spagnoli, con Hansi Flick in panchina, sono diventati una macchina inarrestabile che torna a disputare una semifinale europea a distanza di sei anni dall'ultima volta. Scopriamo insieme ie idella squadra più in forma del momento in questo

LIVE Bayern Monaco-Inter 1-2, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: Frattesi riporta avanti i nerazzurri! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92? Fuori Lautaro Martinez, dentro Zalewski nell’Inter. 90? Goooooooooooooool, Frattesi, inserimento incredibile del centrocampista azzurro, Bayern Monaco-Inter 1-2. 88? Kane con il destro impegna Sommer, spinge il Bayern Monaco. 86? Gol di Muller, colpo di testa perfetto sul secondo palo, Bayern Monaco-Inter 1-1. 84? Boey manda sopra la traversa da fuori area. 🔗oasport.it

Bayern Monaco Inter, le probabili scelte di Kompany per il match di Champions League - di RedazioneBayern Monaco Inter, le probabili scelte di Kompany per il match di Champions League. Ecco gli 11 che potrebbero scendere in campo Archiviato il pareggio contro il Parma, l’Inter si prepara a scendere in campo nell’andata dei quarti di finale di Champions League, che martedi sera, vedranno i nerazzurri di Inzaghi fare visita al Bayern Monaco di Vincent Kompany. Ecco secondo quanto riportato da Daniele Mari, quali potrebbero essere gli undici titolari schierati dal tecnico belga per la sfida, vista la tanta emergenza infortuni che sta colpendo i bavaresi. 🔗internews24.com

Milan, stallo sul rinnovo di Maignan: offerta al ribasso senza Champions League - Una prestazione negativa non può modificare lo status guadagnato con talento, lavoro e disciplina: Mike Maignan resta uno dei migliori portieri... 🔗calciomercato.com

