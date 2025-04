Champions League Barcellona-Inter | Inzaghi punta davanti su Lautaro e Thuram Diretta

Champions League. La formazione nerazzurra chiamata al riscatto dopo tre sconfitte consecutive 🔗 Al via la semifinale d'andata di. La formazione nerazzurra chiamata al riscatto dopo tre sconfitte consecutive 🔗 Xml2.corriere.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inzaghi costretto alla rivoluzione: ruolo inedito per un big col Feyenoord, sara? lui la chiave in Champions League - Vista l’emergenza in cui si trova l’Inter, Simone Inzaghi è pronto alla rivoluzione: pronto un nuovo ruolo per un big nerazzurro Nonostante non sia più l’Inter schiaccia sassi della scorsa stagione, i nerazzurri sono ancora l’unica squadra italiana in lotta per tutti i fronti: primi in campionato, agli ottavi di Champions dove affronteranno il Feyenoord e in semifinale di Coppa Italia dove andranno in scena i capitoli quattro e cinque del derby di Milano. 🔗rompipallone.it

Inter, Simone Inzaghi: "Proviamo a regalarci un sogno in Champions League" - L`allenatore dell`Inter Simone Inzaghi ha parlato in seguito al sorteggio di Nyon per gli ottavi di finale di UEFA Champions League, che ha... 🔗calciomercato.com

Inzaghi entra nella storia dell’Inter: mai nessuno meglio di lui in Champions League! Il dato è impressionante - di RedazioneInzaghi entra nella storia dell’Inter: mai nessuno meglio di lui in Champions League! Il dato è impressionante dopo la vittoria sul Feyenoord Da quando Simone Inzaghi si è insidiato sulla panchina dell’Inter, il club nerazzurro ha ritrovato una certa dimensione europea che nei precedenti anni aveva fatto fatica a dimostrare. La finale di Champions League di Istanbul è solo la punta dell’iceberg di quello che è il percorso fatto in questi anni dall’allenatore ex Lazio. 🔗internews24.com

Cosa riportano altre fonti

Champions League: in campo Barcellona-Inter. Inzaghi cerca l'impresa: superare i blaugrana da record - Barcellona-Inter, le formazioni ufficiali; Inzaghi: Brutta settimana, domani daremo tutto; Barcellona-Inter LIVE, alle 21 la semifinale di Champions League in diretta: le formazioni ufficiali, Inzaghi conferma Thuram-Lautaro; Barcellona-Inter, l'arbitro dice Inzaghi in finale. L'ultimo precedente parla chiaro. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Champions League: alle 21 Barcellona-Inter. Inzaghi cerca l'impresa: superare i blaugrana da record - Barcellona-Inter, calcio d'inizio alle 21 Al Montjuïc Barcellona e Inter si affrontano per l’andata di semifinale, fischio d’inizio alle 21.La squadra di casa è in un momento di massima forma: ha da p ... 🔗msn.com

Barcellona-Inter diretta Champions League, segui la semifinale d'andata - La squadra di Inzaghi per dimenticare le delusioni in campionato e Coppa Italia va a far visita a quella di Flick, in corsa per il Triplete: dal prepartita al fischio finale, la cronaca in tempo reale ... 🔗corrieredellosport.it

Le formazioni ufficiali di Barcellona-Inter (Champions League) - Allo stadio Olimpico Lluis Companys si gioca la semifinale d'andata di Champions League tra Barcellona e Inter. Primo atto del doppio confronto che vedrà le due squadre contendersi un posto per la fin ... 🔗msn.com