Champions League Barcellona-Inter 3-3 | gol e spettacolo al Montjuic

Montjuic, ma la qualificazione alla finale è ancora in bilico. L'andata della semifinale di Champions League tra Barcellona e Inter finisce 3-3. ?? Barcelona 0-1 Inter (1?)?? Barcelona 0-2 Inter (21?) ?? Barcelona 1-2 Inter (24?)?? Barcelona 2-2 Inter (38?) ?? Barcelona 2-3 Inter (64?) ?? Barcelona 3-3 Inter (65?)Wow.— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 30, 2025Barcellona-Inter, la cronaca della partitaI nerazzurri vanno in vantaggio dopo solo 30 secondi con uno splendido tacco di Thuram – la cui presenza al match era in dubbio fino all'ultimo – su una palla in mezzo di Dumfries. Poi, al 21esimo, è proprio l'olandese a raddoppiare, con una semirovesciata spettacolare sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Solo tre minuti dopo, però, inizia la rimonta blaugrana con la firma di Lamine Yamal, che si fa strada in area di rigore tra i difensori nerazzurri e segna con un tiro a giro sul secondo palo.

